Davide Boncore sarà il nuovo allenatore del Licata a partire dal primo luglio. L’annuncio è fissato infatti per la giornata di mercoledì e successivamente verrà svolta la conferenza di presentazione. La prima uscita ufficiale da nuovo tecnico gialloblu per Boncore sarà quella del prossimo 8 Luglio quando allo stadio comunale Dino Liotta si terrà il primo di una serie di stage per selezionare qualche calciatore under. L’ex tecnico del Troina è però già al lavoro e, insieme al management societario, sta allestendo il nuovo organico chiamato ad affrontare la stagione agonistica 2020-2021.