Pubblicità

E’ entrata nel vivo la preparazione in casa Licata calcio. Mister Pippo Romano e il suo staff stanno sottoponendo il gruppo a doppie sedute quotidiane per mettere benzina nelle gambe in vista dei primi impegni ufficiali calendarizzati a settembre. Parallelamente, prosegue il lavoro di scouting sul mercato da parte della società con il patron Enrico Massimimo e il direttore sportivo Giovanni Martello impegnati nel reperire quei profili mancanti per completare il prima possibile l’organico. “Per noi si è chiuso un ciclo – le parole di quest’ultimo – ma siamo convinti di volerne aprire un altro. Abbiamo confermato nove elementi dell’anno passato perché fanno al caso nostro. Il nostro obiettivo è riaprire un ciclo passando per i tanti giovani che abbiamo in rosa. Oltre alla gioventù è comunque opportuno avere in rosa qualcuno di più esperienza e questo è il nostro intendimento sul mercato”. Il direttore sportivo ha quindi parlato delle trattative in essere. “Qualcosina ancora manca – il suo commento – non faccio nomi o ruoli perché non sarebbe corretto. Sappiamo come muoverci e stiamo lavorando in sinergia con il mister e il Presidente. Intanto siamo partiti e a breve faremo un bilancio per capire dove serve eventualmente intervenire”. Anche mister Pippo Romano ha rivolto uno sguardo al mercato spiegando come “si stanno valutando tanti profili insieme al direttore e al Presidente”. Il mercato del Licata è pertanto in divenire e già nelle prossime ore potrebbero essere attese novità in tal senso.