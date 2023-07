Pubblicità

Il Licata Calcio è vicinissimo all’accordo con Valentin Haberkon, attaccante argentino classe 1995. Sarà con molta probabilità lui la prima punta a disposizione di Pippo Romano per la prossima stagione. Alla Puteolana nell’ultima stagione, Haberkon ha giocato contro il Licata nella stagione 2021/22 con la maglia del Lamezia. In quella stagione, l’argentino ha realizzato 10 gol in stagione.