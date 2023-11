Pubblicità

Una nuova partnership commerciale è stata appena siglata tra Enit – società per azioni di Gas e Luce con sede a Roma – e il Licata calcio. L’accordo prevede una sponsorizzazione ma anche l’avvio di una collaborazione a più ampio raggio che mira alla crescita di Enit sul territorio regionale. “Siamo davvero soddisfatti di questo accordo – spiega il dottor Giuseppe Gambino, direttore marketing Licata calcio – una società importante come Enit ha deciso di sposare il nostro progetto e questo ci rende orgogliosi. Siamo convinti che i margini di crescita del brand Licata calcio siano molto ampi e accordi come vanno esattamente in questa direzione. Il marchio Licata calcio è tornato ad uscire dai confini siciliani a testimonianza di un notevole appeal della nostra Società”.