Sono settimane di grande lavoro in casa Licata Calcio. Da una parte la questione lavori allo stadio Dino Liotta, dall’altra invece un calciomercato che entra sempre più nel vivo. Di questo e altri argomenti ha parlato a “Lanterna TV” il presidente Alfonso Di Benedetto.

Licata Calcio, Di Benedetto: “Valenti e Calaiò saranno dei nostri”

“Da questa stagione, Alfonso Di Benedetto avrà un ruolo di maggior responsabilità sul mercato”. Si era espresso così Enrico Massimino nelle scorse settimane a proposito del suo socio. Un incarico che il patron Alfonso Di Benedetto ha accettato con grande entusiasmo. “Mi sto occupando anche io del mercato, così come deciso con Massimino, ma su indicazioni di mister Romano e del direttore sportivo Martello. Questa è una cosa importante, che mi è sempre piaciuta, ma è una responsabilità non indifferente. Insieme a loro sto cercando di sbagliare meno possibile. Stiamo riconfermando lo zoccolo duro dello scorso anno e a breve daremo le prime ufficialità. Valenti e Calaiò saranno dei nostri”.

Di Benedetto ha poi proseguito: “Stiamo valutando anche altri profili da aggiungere allo scacchiere. In questi giorni però era importante iscrivere la squadra al prossimo campionato. Dopo penseremo al campo d’allenamento, che molto probabilmente sarà Riesi, mentre giocheremo le gare interne al ‘Saraceno’ di Ravanusa finché non sarà pronto il ‘Dino Liotta’. Poi penseremo al Settore giovanile e al ritiro. Non stiamo sicuramente dormendo”.