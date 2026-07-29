L’attesa è finita: sabato 1 agosto, alle ore 16:00, allo stadio Dino Liotta prenderà ufficialmente il via la nuova stagione del Licata Calcio.
La giornata sarà dedicata al raduno della squadra con le consuete visite mediche e i test fisici, primo passo del percorso che accompagnerà i gialloblù verso il campionato di Serie D.
Domenica 2 agosto, invece, inizieranno gli allenamenti agli ordini di Mister Giuseppe Russo e del suo staff tecnico.
La squadra resterà in raduno a Licata fino al 14 agosto, per preparare al meglio la nuova stagione.