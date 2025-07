Prosegue senza sosta il lavoro del Licata Calcio e del patron Enrico Massimino, che insieme all’allenatore Bonfatto sta costruendo una rosa che vorrà essere protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza. Intanto la squadra non si riunirà il 31 luglio come da prima comunicazione, ma dal 4 agosto in sede. qui si svolgerà il ritiro – con breve sosta per Ferragosto – che preparerà poi i calciatori all’esordio in Coppa Italia di fine mese. Intanto, se i primi nomi erano già incoraggianti, gli altri non sono da meno. È stato ufficializzato Calogero La Piana, top player per la categoria, e la società lavora anche per Gaston Semenzin, sul quale c’è anche l’Enna in Serie D. Già protagonista con la Nissa in Eccellenza, l’argentino garantirebbe dribbling, imprevedibilità, tecnica e corsa al reparto offensivo. Si continua anche a lavorare sul fronte Benny Calaiò, con il quale l’accordo è ormai vicinissimo. Non arrivano conferma invece su Giulio Orlando, sul quale ci sono diverse squadre di Serie D.

Domenico Cannizzaro