Vittoria in scioltezza per il Licata che supera con un netto 3-0 il Cus Palermo nell’anticipo dell’undicesimo giornata giocato in serale al Dino Liotta. Di Merola in apertura di primo tempo ed Esposito (doppietta) le reti del successo gialloblu. Licata sempre più in vetta alla classifica del girone A di Eccellenza.
