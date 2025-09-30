ADV

Archiviato il pareggio di Misilmeri, per il Licata è già vigilia di Coppa. Domani pomeriggio – calcio d’inizio alle ore 16 – i gialloblu di mister Lillo Bonfatto torneranno infatti in campo per sfidare l’Unitas Sciacca nell’andata del secondo turno di Coppa. Il match si disputerà sul neutro di Aragona e sarà l’ultima gara casalinga di squalifica per il Licata che domenica prossima potrà così tornare a giocare al Dino Liotta nel match con la Parmonval. Stamattina la rifinitura, ultimo allenamento prima del match di domani.