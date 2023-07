Pubblicità

Non c’è ancora l’ufficialità, come non c’è ancora per Federico Valenti, ma il Licata Calcio potrà contare anche in questa stagione su Benny Calaiò. Il difensore, classe 1993, si appresta dunque a disputare la terza stagione consecutiva in gialloblù.

Licata Calcio, riconfermato Calaiò: le ultime

In attesa delle prime ufficialità, il Licata Calcio ha deciso di riconfermare Benny Calaiò. Il calciatore ha incontrato nella giornata di martedì 11 luglio il direttore sportivo Giovanni Martello e dopo una chiacchierata, le due parti hanno trovato l’accordo che sembrava essere comunque nell’aria.

Dopo Federico Valenti, dunque, è vicinissima un’altra riconferma in casa gialloblù. Condizionale d’obbligo considerando che manca ancora l’annuncio del club, ma le due parti sono in totale sintonia. Adesso si lavorerà ad altre riconferme, ma il direttore Martello è attivo anche sul fronte nuovi arrivi. Nei prossimi giorni potrebbero esserci le prime novità.