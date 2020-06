Lo staff societario del Licata sta sfogliando la margherita alla ricerca del nuovo allenatore, primo tassello necessario per la composizione del puzzle per la stagione 2020-2021. I nomi sul taccuino sono tanti: dal momento in cui è diventata ufficiale la separazione con Campanella, è partita un’autentica ridda di voci in cui sono stati menzionati addirittura tredici allenatori. Secondo quanto ci risulta, il profilo individuato dalla società pare però essere quello di Davide Boncore. Nell’ultima stagione sulla panchina del Troina, per il tecnico ex Alcamo sarebbe un ritorno in riva al Salso avendo già vestito la maglia gialloblu per diversi anni da calciatore. Boncore sarebbe senz’altro un profilo gradito alla piazza per i suoi trascorsi. Vedremo se dalle parole (e dalle voci) si passerà brevemente ai fatti. Altre candidature autorevoli sono quelle di Pippo Romano (già due volte sulla panchina del Licata con alterne fortune) e di Peppe Mascara, nell’ultima stagione sulla panchina del Biancavilla. E’ chiaro che la scelta del nuovo tecnico è la base su cui costruire il nuovo organico in vista di un campionato che (ad oggi) non ha ancora completamente delineato il girone campano-calabrese-siciliano della Serie D.