Il Licata Calcio comunica di aver conferito mandato all’Avvocato Mattia Grassani per la tutela dei propri interessi nelle sedi competenti.
Al noto professionista, tra i maggiori esperti a livello europeo di diritto sportivo e già legale di importanti club di Serie A, la società affida la difesa della propria immagine, della propria onorabilità e dei propri diritti.
“Da questo momento l’attenzione del Licata Calcio resta rivolta esclusivamente al campo. Testa solo a Marsala. Domenica tutti uniti per difendere il nostro primato”.