Prima amichevole stagionale per il Licata Calcio contro il Niscemi, formazione che milita nel Girone B di Eccellenza. Successo di misura (0-1) per i gialloblù a bersaglio con Di Maira nella ripresa.
Mister Lillo Bonfatto ha schierato dal primo minuto Valenti, Tedesco, Pettinato, Calaió, Brugnone, Privitera, Palmisano, Piranio, Saito, Manfrè e Barraco.
Dopo un primo tempo equilibrato chiuso sullo 0-0, nella ripresa i gialloblù hanno trovato la rete della vittoria con Di Maira, portando a casa il successo.
Prossimo test amichevole il 24 agosto con l’Aragona.