“Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti. E’ così tra il Licata e Giovanni Campanella. Con una mossa a sorpresa, sembrava ormai fatta per Peppe Mascara, Enrico Massimino ha appena chiuso a Catania con Giovanni Campanella. Il tecnico della Promozione in D e della vittoria della Coppa Italia torna in sella e domani dirigerà il primo allenamento nel ritiro di Pergusa.