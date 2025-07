Come accade ormai da diversi anni, in casa Licata calcio al silenzio tombale per settimane intere fa improvvisamente da contraltare una raffica di annunci. Stavolta nel calderone di nuovi arrivi, è stato inserito anche il nuovo allenatore. Si tratta di Lillo Bonfatto come avevamo anticipato nei giorni scorsi. Ecco il post della Società con l’annuncio dei nuovi tesseramenti.

“Parte ufficialmente il calciomercato gialloblù: ecco i primi innesti per il campionato 2025/2026!

Calogero Bonfatto, Mister – 42 anni, originario di Canicattì. Giovane, ambizioso e con una promozione in Serie D nel palmarès. Dopo Sciacca e Akragas, è pronto a guidare i nostri colori.

Federico Valenti – Portiere, classe 1993. Reduce dalla promozione in Serie D con il Gela, torna a vestire la maglia del Licata Bentornato a casa, Fede!

Santo Privitera – Centrocampista, classe 1987. 6 promozioni consecutive negli ultimi 6 anni: una vera certezza per il centrocampo gialloblù.

Davide Pettinato – Difensore, classe 1985. Esperienza da vendere con 7 promozioni in Serie D e 3 in Eccellenza. Pronto a guidare la retroguardia.

Thoma Prestianni – Centrocampista, classe 2002. Cresciuto nel Palermo, esordio in Coppa Italia col Cosenza contro la Fiorentina. Esperienza in D con Forlì, proviene dal Castelbuono.

Giuseppe Tedesco – Terzino, classe 1995. Dinamico, rapido, propositivo. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Sancataldese in Serie D.