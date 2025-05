Alfonso Di Benedetto si è detto disponibile a rilevare il Licata calcio. L’ex vicepresidente gialloblu ha manifestato chiaramente la volontà di riprendere il discorso interrotto all’inizio di questa stagione. L’indiscrezione è stata rilanciata durante la trasmissione Monday night andata in onda lunedì sera su Lanterna Tv. Di Benedetto non ha ancora parlato ufficialmente (probabilmente lo farà nei prossimi giorni) ma da parte dell’imprenditore originario di Canicattì c’è la volontà di rilevare la Società, appena retrocessa in Eccellenza, a patto di rilevarne la presidenza e la gestione completa. La palla passa ovviamente all’attuale patron, Enrico Massimino, che finora non ha mai palesato la volontà di lasciare il timone del Licata calcio.