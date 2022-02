Pubblicità

Dopo Licata-Biancavilla, in sala stampa anche il capitano gialloblu Cristian Caccetta che non si nasconde. “Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile la salvezza, poi una volta arrivati a 42 punti, inizieremo a guardare ad altri obiettivi che possono essere i play-off, il secondo posto. Vedremo. Però bisogna pensare step by step e raggiungere intanto i punti necessari per centrare in anticipo la quota salvezza”.