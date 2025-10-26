11.4 chilometri ricchi di spunti e cose belle quelli che questa mattina hanno percorso i partecipanti a “Un cammino d’amare” tappa della via Fabaria. Partenza da Piazza Sant’Angelo e arrivo a Falconara, in territorio di Butera. Ben 70 i partecipanti di un cammino che ha unito due Comuni. Alla partenza il Sindaco di Licata Angelo Balsamo ha offerto la colazione, all’arrivo il Sindaco di Butera Giovanni Zuccalà ha offerto un rinfresco a tutti.

Alle 8, in piazza Sant’Angelo, ha avuto luogo la scopertura della Piastrella d’inciampo, alla presenza del sindaco Angelo Balsamo, di Maria Sitibondo in rappresentanza del Comitato Ufficiale della via Fabaria, di Giuseppe Tandurella del Comitato Via Fabaria di Gela e dei camminatori.

Si è trattato della Terza tappa della Via Francigena Fabaria, percorso da Agrigento a Maniace (CT) in 13 tappe, ideato dallo staff dell’Associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia.