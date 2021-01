Buon pareggio esterno per il Licata che strappa un punto al Morra di Vallo della Lucania chiudendo 1-1 il match con la Gelbison Cilento. Le reti entrambe nella ripresa: vantaggio dei padroni di casa con Coulibaly al 66° e pari gialloblu al 75° con Catalano able a capitalizzare una triangolazione con Cannavò. Primo punto esterno dopo tredici mesi per il Licata la cui posizione di classifica resta più che buona.