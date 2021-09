Pubblicità

“Non possiamo fare a meno di notare come il Comune di Licata utilizzi due pesi e due misure nell’attenzione prestata alla presentazione di progetti. Se infatti da un lato, è stato respinto per carenza nella documentazione presentata il progetto relativo alla ristrutturazione del palazzetto dello Sport “Nicolò Fragapane” afferente al bando Sport e Periferie 2020, dall’altro rimarchiamo la solerzia e la cura con cui è stato invece predisposto l’iter per ottenere dal Ministero alle Infrastrutture un finanziamento da oltre 250mila euro per continuare le demolizioni a Torre di Gaffe di cui il Comune beneficerà a stretto giro. Riteniamo che entrambi i progetti avrebbero dovuto avere la medesima cura e attenzione in fase di presentazione. Il Palazzetto dello Sport ancora tristemente chiuso e la bocciatura del progetto presentato dal Comune per la sua ristrutturazione testimoniano ancora una volta l’improvvisazione e l’approssimazione di un’azione amministrativa che continua a non convincerci per nulla”.

Così in una nota la sezione cittadina della Lega Salvini Premier.