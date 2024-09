Pubblicità

Oggi si terrà la cerimonia di benvenuto in occasione del gemellaggio tra la città di Licata e quella Maltese di Birgu. La ProLoco prenderà parte all’iniziativa svolgendo un ruolo fondamentale sia per l’accoglienza del gruppo maltese composta da circa 60 persone, sia per quanto riguarda le attività di visita turistica e dei più importanti siti di interesse storico e culturale che durerà 2 giorni. Saranno 16 i volontari, nonché soci, della Pro Loco a mettere a disposizione il loro tempo e le loro competenze per accogliere nel migliore dei modi gli amici di Malta. “Siamo felici ed orgogliosi, commenta il Presidente Angelo Cellura, di partecipare attivamente al gemellaggio tra Licata e Birgu e per questo, alla richiesta dell’amministrazione comunale nella persona dell’Ass.re Sitibondo di fare da guide turistiche per le vie della città agli amici di Malta, abbiamo subito dato la nostra disponibilità. Ringrazio tutte le parti che hanno voluto la ProLoco come parte attiva dell’iniziativa. La Pro Loco lavora costantemente per la promozione turistica del territorio svolgendo quotidianamente il servizio di info point turistico, inoltre mette a disposizione i “Ciceroni” per tutti quei gruppi di turisti che richiedono una guida per le vie della città.