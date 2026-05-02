“Un fiore può cambiare la vita”: a Licata torna il banchetto solidale dell’Opa.

Un gesto semplice, ma carico di significato: scegliere una piantina e contribuire concretamente alla lotta contro la violenza di genere. Torna anche quest’anno l’iniziativa promossa dall’Osservatorio Permanente Antiviolenza di Genere, che domenica 3 maggio animerà la centralissima piazza Progresso con il banchetto solidale dal titolo evocativo: “Un fiore può cambiare la vita”.

Dalle ore 10 alle 13, le volontarie dell’Opa saranno presenti con uno stand aperto alla cittadinanza, offrendo la possibilità di scegliere una piantina simbolica a fronte di una libera donazione. Un piccolo contributo che si trasforma in un aiuto concreto per sostenere le attività dell’associazione e rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere sul territorio.

L’iniziativa si inserisce in un percorso ormai consolidato dell’Opa di Licata, realtà attiva da anni nella sensibilizzazione e nel supporto alle vittime, capace di coinvolgere la comunità attraverso campagne mirate e iniziative dal forte impatto sociale.

«Non mancate», è l’appello delle volontarie, che invitano cittadini, famiglie e giovani a partecipare e a farsi parte attiva di un messaggio di solidarietà e consapevolezza. Perché anche un gesto semplice, come acquistare un fiore, può diventare un segnale di cambiamento.

L’appuntamento è dunque per domani, 3 maggio, in piazza Progresso: un’occasione per unire bellezza e impegno civile, e per ricordare che ogni contributo può fare la differenza.