Tutto facile anche nella seconda giornata del girone A di Eccellenza per il Licata. I gialloblù di mister Lillo Bonfatto superano 4-1 il Bagheria Città delle Ville sul neutro di Ravanusa e restano a punteggio pieno. Punteggio già fissato nella prima frazione di gioco dalle reti di Tedesco, Manfrè (rigore) e Palmisano autore di una doppietta. Domenica prossima trasferta in casa del Misilmeri dell’ex Tommaso Napoli.
Licata in scioltezza, 4 reti al Bagheria Città delle Ville
