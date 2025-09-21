Tutto facile anche nella seconda giornata del girone A di Eccellenza per il Licata. I gialloblù di mister Lillo Bonfatto superano 4-1 il Bagheria Città delle Ville sul neutro di Ravanusa e restano a punteggio pieno. Punteggio già fissato nella prima frazione di gioco dalle reti di Tedesco, Manfrè (rigore) e Palmisano autore di una doppietta. Domenica prossima trasferta in casa del Misilmeri dell’ex Tommaso Napoli.