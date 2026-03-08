Netta vittoria del Licata che al Dino Liotta supera 3-0 il Bagheria e avvicina la matematica promozione in Serie D. Decidono le reti di Viglianisi e Manfrè, autore di una doppietta. Domenica prossima trasferta in casa del Cus Palermo. Il Licata accorcia le distanze verso la D.