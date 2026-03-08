Netta vittoria del Licata che al Dino Liotta supera 3-0 il Bagheria e avvicina la matematica promozione in Serie D. Decidono le reti di Viglianisi e Manfrè, autore di una doppietta. Domenica prossima trasferta in casa del Cus Palermo. Il Licata accorcia le distanze verso la D.
Tutto facile per il Licata, 3-0 al Bagheria e D vicinissima
Il meteo
Licata
cielo sereno
19.9 ° C
19.9 °
19.9 °
72 %
5.9kmh
3 %
Dom
20 °
Lun
16 °
Mar
15 °
Mer
15 °
Gio
15 °
Ultime Notizie
Arsenale in un casolare, pastore licatese patteggia 5 anni
Cinque anni di reclusione per il possesso di un vero e proprio arsenale nascosto in un casolare alla periferia di Licata. Il gup Giuseppe...