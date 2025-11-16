Un Licata scatenato serve il poker in casa del Bagheria 90011 passando per 1-4 al Comunale. Gara disputata a porte chiuse. Partita già virtualmente chiusa al 13° del primo tempo con i gialloblù di mister Bonfatto avanti 0-3 per le reti di Merola e Manfrè (doppietta). Nella ripresa le altre due reti: padroni di casa a bersaglio con Mendola per il momentaneo 1-3, di La Piana la rete che fissa definitivamente il punteggio. Licata sempre imbattuto e sempre in vetta alla classifica del girone A di Eccellenza. In concomitanza con la sconfitta interna del Marsala, il divario sale a +4 con il Licata che deve oltretutto recuperare una partita.
