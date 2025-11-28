Come annunciato in esclusiva durante la trasmissione Monday night in onda ieri sera su Lanterna Tv, il Licata piazza un doppio colpo nel reparto offensivo: è fatta per il ritorno di Calogero Minacori e per l’arrivo del centravanti Nicoló Micchi. Minacori arriva dalla D dopo aver iniziato la stagione alla Luparense. Su di lui c’era molta concorrenza ma il Licata ha bruciato tutti. Micchi arriva invece dalla Pietralunghese (Eccellenza) e va a colmare il vuoto lasciato da Maitini. Nonostante il confortante +7 in classifica, il presidente Enrico Massimino ha pertanto deciso di continuare ad investire per rendere ulteriormente competitivo un organico che sta imponendo un ritmo infernale a questo inizio di stagione.