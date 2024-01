Pubblicità

120 biglietti per i tifosi ospiti in vista del derby Licata-Akragas in programma domenica al Saraceno di Ravanusa.

“Si comunica che da domani mattina, 5 gennaio, presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento, sarà possibile acquistare i biglietti del per assistere alla partita Licata-Akragas in programma domenica 7 gennaio, alle ore 14:30, a Ravanusa.Sarà possibile acquistare il tagliando , alle ore 19”.