Anche Licata parteciperà giovedì allo sciopero degli agricoltori in programma ad Agrigento, come avviene da giorni in buona parte d’Europa. “Alcuni agricoltori di Licata – ci fanno sapere alcuni operatori del settore – ci stiamo organizzando partendo dal Sombrero alle 7.30 chi con le macchine chi con camion e con trattori”. Ad Agrigento si prevede un notevole concentramento di addetti ai lavori provenienti da ogni parte della Provincia.