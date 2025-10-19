3-1 netto per il Licata che supera senza affanno l’Accademia Trapani e sale in vetta alla classifica a pari punti col Marsala in attesa del pronunciamento della Giustizia Sportiva sul ricorso presentato dopo la gara col Partinicaudace. Grande protagonista per i gialloblù Tedesco, autore della doppietta che ha indirizzato il match nella prima frazione. Nella ripresa la terza rete di Manfrè. Al 90° il gol della bandiera ospite ad opera di Ammucciato. A metà primo tempo Seckan ha sbagliato il rigore che avrebbe potuto riaprire la gara.

Foto di Giuseppe Marrali