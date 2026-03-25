Il 5 aprile 2026, giorno di Pasqua, un’occasione per unire le persone che si vogliono bene e la famiglia, sarà un giorno speciale per la presentazione del nuovo libro di Loredana Di Salvo, “La Mia Vita insieme a voi”, un’opera autobiografica dedicata alla sua famiglia e ai suoi cari, un prodotto della casa editrice italo-tedesca BOOK VERLAG.

In questo giorno di festa e di rinascimento, Loredana Di Salvo, scrittrice di origini licatesi, ma residente con la sua famiglia a Colonia, presenterà il suo nuovo libro, un tributo alla sua famiglia e all’amore che la lega a loro.

La presentazione del libro si terrà domenica 5 aprile 2026 a Colonia.



In “La Mia Vita insieme a voi”, Loredana Di Salvo racconta la sua storia, dalle origini siciliane alla sua vita in Germania, passando per le sue esperienze come scrittrice.

Il libro è un tributo alla sua famiglia, che l’ha sempre sostenuta e incoraggiata nella sua carriera.

“Loredana Di Salvo: una scrittrice con amore e passione”.

Loredana Di Salvo è una scrittrice italiana con radici licatesi, ma residente a Colonia, in Germania. Con una passione per la scrittura e una profonda sensibilità, Loredana ha deciso di debuttare nella scena letteraria con un’opera emozionale e sincera, che racchiude le gioie e i dolori della sua vita.

“La Mia Vita insieme a voi” è un libro che Loredana ha scritto per i suoi genitori, la sua famiglia e tutte le persone che la amano e la vogliono veramente bene.

È un libro che parla dell’amore incondizionato, della gratitudine e della riconoscenza per coloro che hanno fatto parte della sua vita.

“La Mia Vita insieme a voi”: un romanzo sull’amore e la perdita”.

“La Mia Vita insieme a voi” è un romanzo che esplora l’amore incondizionato per i genitori e il dolore della loro perdita. Attraverso la memoria e la scrittura, Loredana riflette sulla vita, sulla morte e sull’importanza di amare e onorare i propri genitori finché sono ancora al nostro fianco.

Un libro che invita a fermarsi e a riflettere sul valore del tempo condiviso e dell’amore che non scompare mai.

Estratto:

“Non c’è nulla di più potente di un abbraccio che non può tornare. Non è la morte a fare paura, ma la certezza che qualcuno, una volta perduto, non sarà più raggiungibile… Prendetevi il tempo. Per amarli. Prima che sia troppo tardi.”

Il libro è disponibile per l’acquisto su Amazon e BookStore.