Approvato il programma triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento con Determina Commissariale n. 08 del 10.02.2025, con i poteri dell’Assemblea e la partecipazione del Segretario Generale Pietro Amorosia, ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche in provincia di Agrigento per il periodo 2025/2027.

Il provvedimento redatto dal Dirigente del settore Infrastrutture stradali, Edilizia scolastica e manutenzione, Michelangelo Di Carlo prevede numerosi interventi articolati e diversificati per ogni anno e la relativa fonte di finanziamento, l’ elenco di opere precedenti non completate ed altri interventi da pianificare nel triennio 2025-2027.

Il programma delle opere pubbliche, pubblicato presso l’albo pretorio dell’Ente, con relativi allegati, sarà pubblicato, altresì, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presso l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.

Sono numerosi i lavori di programmazione sulle infrastrutture stradali di proprietà dell’Ente, sugli immobili scolastici dislocati nel territorio della Provincia ed altri interventi da realizzare sul patrimonio immobiliare dell’Ente.

Nello specifico si tratta di opere di adeguamento di Istituti scolastici, di manutenzione straordinaria di strade nel territorio provinciale e sul patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente.

Il programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 e l’elenco annuale del 2025 sono già pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente per 30 giorni e nella banca nazionale dei contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come previsto dal decreto legislativo 36 del 2023.