E’ Pino Galanti, sindaco di Licata, il presidente della appena costituita Commissione Bilancio e Affari Finanziari del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento (Ex Provincia).

E’ stato eletto venerdì sera, all’unanimità, dai sindaci agrigentini che compongono la commissione.

“Sono grato – è il commento del sindaco di Licata – ai colleghi che hanno voluto affidarmi la responsabilità di un compito così importante come quello di presiedere la Commissione Bilancio ed Affari Finanziari del Libero Consorzio dei Comuni. Questi organismi sono neonati, ma ci siamo già messi al lavoro per progettare interventi necessari per tutta la comunità della provincia di Agrigento. Sono certo del fatto che, con la collaborazione di tutti, ci sarà la possibilità di fare un buon lavoro”.