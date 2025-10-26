Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ospita il premio Giornalismo Siciliano – l’addetto stampa dell’anno. Incontro sul tema “Quei tesori di informazione e comunicazione“: professionalità, strategie e competenze per la promozione del patrimonio culturale”.

Si e’ svolto presso l’aula “Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento un interessante incontro organizzato dall’Ordine Regionale dei Giornalisti sul tema “Quei tesori di informazione e comunicazione: professionalità, strategie e competenze per la promozione del patrimonio culturale – Agrigento 2025”.

A porgere i saluti il Presidente dell’Ente Giuseppe Pendolino che ha ringraziato l’ordine per l’importanza del tema svolto nell’aula Giglia, luogo istituzionale di dibattito e confronto.

Presenti tra gli altri, Orazio Vecchio, presidente Gruppo uffici Stampa della Sicilia, Simonetta Trovato, addetta stampa le Vie dei Tesori ed Agrigento 2025 e Tiziana Tavella, coordinatrice della Commissione nazionale lavoro autonomo della FNSI.

Il Presidente Giuseppe Pendolino, nel suo intervento, ha posto l’attenzione sulla libertà di stampa, diritto garantito dalla costituzione e sopratutto sulla necessità che le notizie vere non siano superate dalle fake news, come accade negli ultimi anni.

Solidarietà piena e convinta e’ stata espressa da tutti i colleghi presenti a Sigfrido Ranucci, figura storica del giornalismo italiano dopo il fallito attentato alla sua persona.

Durante l’incontro sono stati premiati alcuni giornalisti distinti per meriti professionali: Nuccio Molino, capo dell’ufficio stampa del Comune di Catania, Alessandro Ricupero, direttore dell’ufficio comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Siracusa e Sara La Rosa, responsabile dell’ufficio stampa del parco dei Nebrodi.

I vincitori del premio “Giornalismo Siciliano: l’addetto stampa dell’anno”, rispettivamente della sezione “Pubblica Amministrazione”, della sezione “Imprese, organizzazioni private e no profit” e della targa “Giornalista GUS” intitolata a Massimo Bellomo Ugdulena.

Uno speciale riconoscimento è stato assegnato a Rosa Di Stefano per la sua attività a supporto del sindacato.

Il premio, giunto alla sesta edizione, è organizzato dal Gus – Gruppo uffici stampa, gruppo di specializzazione di Assostampa Sicilia, in collaborazione con lo stesso sindacato regionale e l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.