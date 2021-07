Pubblicità

L’ex Sindaco Angelo Cambiano assolto dal reato di abusivismo edilizio

Il tribunale di Agrigento nella persona del Giudice dott.ssa Katia La Barbera ha depositato oggi la sentenza emessa il 16 luglio nella quale ha assolto dal reato di abusivismo edilizio l’ex sindaco di Licata Angelo Cambiano difeso dagli avvocati Francesco Carità e Daniele Vecchio.

Nei motivi della decisione il Giudice ha contestualizzato la vicenda evidenziando che “L’imputato Cambiano Angelo, nel periodo in contestazione, era assurto agli onori delle cronache, anche nazionali, per la sua ferma opposizione contro I’abusivismo edilizio nel territorio licatese, non esitando ad ordinare l’ottemperanza agli ordini di demolizione, ed il suo impegno nella lotta all’abusivismo vedeva contrapposti quanti lo sostenevano a coloro che invece erano destinatari dei provved imenti demolitori”.

Ha continuato, alla luce delle emergenze istruttorie, affermando l’irrilevanza penale della condotta posta in essere dal Cambiano, assolvendo lo stesso dalle contestazioni ascritte per particolare tenuita’ del fatto

Agrigento 16 luglio 2021.