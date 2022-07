Pubblicità

Tari, presa di posizione dell’ex assessore ai Lavori pubblici Antonio Pira.

A meno di 10 mesi dalla fine del mandato del

Sindaco Galanti, chiedo pubblicamente, da suo ex assessore e sostenitore, di fare una piccola operazione verità.

Al sindaco si chiede di conoscere l’operato di ogni singolo assessore in base alle proprie deleghe. Di conoscere ogni singolo progetto anche solo finanziato, di conoscere eventuali finanziamenti ottenuti. Purtroppo l’impressione avuta che molti di questi assessori, più che dare un indirizzo all’ente, abbiano pensato a tirare a campare, spesso consideratisi funzionari aggiunti sulla soglia della pensione.

Chiediamo di conoscere se è a conoscenza di suoi assessori che al momento del giuramento avevano un contenzioso di diverse migliaia di euro con il comune, in riferimento al pagamento della tari.

Proprio sulla tari chiediamo Sindaco di far pubblicare a tutta la giunta la propria tari pagata, considerato che molti concittadini hanno dovuto fare sacrifici enormi per pagare le stratosferiche tariffe, credo che sia un minimo che una amministrazione possa fare se non ha nulla da nascondere.

Sindaco Galanti, è il minimo che può fare considerato il costo mensile dei suoi assessori e il nulla prodotto. Se questa richiesta cadrà nel nulla, quando andrete a chiedere la fiducia elettorale per voi o i vostri amici, la città si ricorderà che non siete stati capaci neppure di pubblicare una semplice ricevuta di pagamento del tributo tari.

Attendiamo, poco fiduciosi.

Ex assessore Antonio Pira.