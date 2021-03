Solidarietà del PD a Paolo Licata e condanna contro ogni forma di violenza.

Alla luce della vile aggressione occorsa ieri presso la Villa Comunale “Regina Elena” nei confronti di un nostro concittadino, il Direttivo, il segretario del circolo del PD “Raimondo Saverino” di Licata, Decimo Agnello, e il consigliere comunale Angelo Curella manifestano la propria solidarietà e vicinanza alla vittima del grave gesto, che da cittadino, uomo per bene e Licatase “vero”, dando esempio di grande senso civico e di appartenenza, è stato ignobilmente aggredito.

A lui vanno i migliori auguri di pronta guarigione, sperando che possa presto mettersi alle spalle questa triste vicenda.

Il circolo del PD inoltre auspica che i responsabili dell’aggressione vengano assicurati presto alla Giustizia e puniti in maniera esemplare.

Chiunque erroneamente crede che il bene pubblico sia terra di nessuno deve sapere che a Licata esistono cittadini che mostrano attenzione ponendosi a difesa della “cosa pubblica”.

Atti di vandalismo e di violenza, che purtroppo sempre più spesso si sono verificati negli ultimi tempi nella nostra Città, sono inammissibili e intollerabili, pertanto chiediamo al Prefetto una maggiore vigilanza del terrirorio per una maggiore sicurezza dei cittadini.

Decimo Agnello

Segr. Circolo PD “R. Saverino” di Licata