Pubblicità

3 Consiglieri comunali di opposizione, Burgio, Curella e Spiteri, hanno evidenziato tutti i disagi di questa estate.

Stiamo vivendo l’estate peggiore della storia della nostra città. Nessuna amministrazione è riuscita a fare peggio di questa. Non riusciamo a trovare uno spunto degno di nota, uno che sia positivo.

Siamo a Luglio inoltrato e le strade di accesso al mare sono in condizioni oscene, il biglietto da visita per chi sceglie le nostre spiagge dall’Estero o dall’hinterland sono sterpaglie, arbusti secchi e spazzatura a quintali.

Siamo a Luglio inoltrato e l’area della Stazione ferroviaria – dove dovrebbero arrivare i turisti – è sommersa dai rifiuti con un concreto rischio per la salute di chi vi risiede.

Siamo a Luglio inoltrato e questa amministrazione non è riuscita a mettere su uno straccio di programma per l’estate licatese mentre altri Comuni siciliani (anche con l’aiuto di privati) ospiteranno cantanti e personaggi di caratura nazionale.

Siamo a luglio inoltrato e la situazione delle strade è disastrosa, le buche nel manto stradale diventano ogni giorno sempre più numerose e profonde, quartieri e zone strategiche della nostra città sono ormai quasi irraggiungibili con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità (vedi Via Navarra intersezione con la S.S. 115, Via Poggio Lemmo e tante altre ancora). I nostri appelli sono rimasti inascoltati e non si fa nulla per rimediare.

Siamo a Luglio inoltrato e non si è riusciti a garantire un servizio di bagnini sulle spiagge libere della nostra costa Speriamo che Dio ce la mandi buona.

Una domanda ci sorge spontanea: Sindaco, assessori…ma lì cosa ci state a fare? Che cosa state facendo? Cosa state programmando? Non vediamo nè sentiamo alcuni assessori ormai da mesi. Il loro operato è nullo come nulla è quanto avrà questa estate licatese.

Che questa verrà ricordata come la peggiore amministrazione di sempre è ormai un fatto risaputo, ma una volta ancora ci rivolgiamo a Sindaco e assessori: se non avete voglia, evitate di far perdere alla città un altro prezioso anno. Dimissioni e si torni a votare. Sempre meglio di questa assurda e intollerabile agonia.

I Consiglieri di opposizione – Andrea Burgio, Angelo Curella, Giovanni Spiteri