Domenica 3 novembre, il Cantiere – Arti, Culture, Tradizioni ha ospitato l’inaugurazione della mostra “Legno e Luce” di Ernesto Catuara, una suggestiva esposizione di sculture in bassorilievo che ha incantato il pubblico.

L’artista, con maestria e passione, ha saputo trasformare il legno in opere d’arte uniche, giocando con la luce e le ombre per creare atmosfere evocative e raffinate. Le sue sculture, caratterizzate da una profonda sensibilità e da una tecnica impeccabile, raccontano storie e emozioni attraverso un linguaggio universale. La mostra, curata dai volontari di Hosàytos, si inserisce in un contesto culturale vivace e dinamico come quello della comunità di Santa Elisabetta. L’iniziativa ha riscosso un grande successo, grazie anche alla collaborazione con importanti realtà del territorio come il WWF, Stupor-Art, lo Studio di Ingegneria Curaba e la Parrocchia di Santa Elisabetta.

“Legno e Luce” è un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo fatto di bellezza e di armonia, dove l’arte incontra la natura e la tradizione.

Diverse le autorità presenti, Don Giuseppe D’Oriente, Arch. Domenico Gueli consigliere comunale e l’On. Giovanna Iacono. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 6 Gennaio.