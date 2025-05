Legalità, Istruzione e Sostenibilità: ANC di Licata in Rete con il Territorio per i Giovani.

L’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) Sezione di Licata, instancabile presidio di legalità sul territorio e faro di valori civici, continua a dimostrare la sua capacità di promuovere iniziative di alto profilo morale e sociale. L’organizzazione della seconda edizione del concorso “I Carabinieri nella fantasia popolare: un’immagine per ispirare i giovani” ne è la più recente e significativa testimonianza.

L’evento, pensato per avvicinare il mondo della scuola primaria all’Arma dei Carabinieri e stimolare nei giovanissimi una riflessione sulla legalità e sul senso civico, culminerà lunedì 26 maggio 2025, con la sentita cerimonia di premiazione che si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto “G. Marconi“. A ricevere i riconoscimenti per i migliori elaborati saranno: BALLACCHINO Maria Vittoria, prima classificata (Istituto “G. Marconi”), MORELLO Samuele, secondo classificato (Istituto “F. Giorgio”), nonché LAURIA Francesco (Istituto “Don Morinello”) e MINONNE Greta (Istituto “G. Marconi”), terzi classificati a pari merito. Complessivamente, saranno erogati 350 euro in buoni per l’acquisto di materiale didattico, un sostegno concreto al percorso formativo dei giovani studenti.

L’importante ricaduta formativa ed educativa del concorso è stata resa possibile anche grazie al sostegno di realtà imprenditoriali sensibili al valore della legalità e dell’investimento sul futuro. In particolare, l’iniziativa è stata sponsorizzata dall’azienda Ecoface Industry S.r.l., specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti industriali e speciali, il cui impianto all’avanguardia contribuisce all’economia circolare e alla sostenibilità attraverso la selezione e valorizzazione automatizzata dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata. L’amministratore di Ecoface Industry S.r.l., il Dott. Pino La Rocca, già stimato direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento e oggi prezioso socio simpatizzante dell’ANC di Licata, ha dimostrato ancora una volta la sua vicinanza all’associazione e ai suoi scopi.

La valutazione degli elaborati è stata affidata a una commissione di prestigio, composta da figure di spicco del territorio e legate all’Arma e alla società civile. La commissione è stata presieduta dal Capitano Marco Massimino, Comandante della locale Compagnia Carabinieri, e ha visto la partecipazione del summenzionato Presidente della Sezione ANC, del Dott. Pino La Rocca, nella sua veste di socio simpatizzante dell’ANC, e del Dott. Gianni Peritore, anch’egli socio simpatizzante dell’Associazione ed ex direttore amministrativo scolastico in congedo. Una composizione che testimonia la rete di competenze e passioni che ruota attorno all’ANC di Licata.

Oltre a promuovere attivamente iniziative nelle scuole, l’ANC di Licata mantiene viva la memoria e i valori dell’Arma anche attraverso la mostra storica permanente allestita presso la propria sede in Piazza Elena 4, un luogo aperto alla cittadinanza per riscoprire il patrimonio storico dei Carabinieri. L’Associazione cura inoltre la comunicazione e l’informazione pubblica tramite il proprio profilo Facebook ufficiale, “associazione nazionale carabinieri di Licata”, dove vengono diffusi articoli e notizie di interesse civico e sociale. L’attività poliedrica dell’ANC di Licata, sotto la guida del Cavaliere Luogotenente Paolo La Quatra, si configura così come un esempio virtuoso di associazionismo al servizio della legalità e del benessere della comunità.