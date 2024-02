Pubblicità

“L’Assemblea regionale Siciliana ha accettato l’ordine del giorno presentato dalla capogruppo all’Ars della Lega, Marianna Caronia, riguardante il territorio licatese. Nello specifico, si tratta dei continui disagi del quartiere Fondachello–Playa condizionato da anni dal rischio idro-geologico con continui allagamenti e mareggiate con ripercussioni notevoli sulla popolazione residente, della Piana di Licata e della Strada Provinciale 38. Il nostro gruppo all’Ars nelle sedute di fine 2023 aveva proposto l’inserimento di somme in Finanziaria per trovare mitigazione a queste problematiche. Oggi, con grande soddisfazione, apprendiamo come l’Assemblea IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE nelle more che siano approntati e finanziati interventi definitivi e risolutivi, a concedere un contributo finanziario di importo di 4 milioni euro al Comune di Licata per la realizzazione di barriere frangiflutti provvisorie ed emergenziali sul litorale licatese posto ad est della foce del fiume Salso, onde evitare che le mareggiate possano continuare ad allagare le strade urbane e le aree del quartiere Fondachello, al fine di ridurre il rischio idrogeologico e la continua erosione costiera e per poter effettuare un sistema di controllo di quest’area, nonché per avviare un’attività risarcitoria in favore di quanti hanno subito danni dovuti alla tracimazione dell’acqua. Adesso ci aspettiamo che questa raccomandazione dell’Ars venga rapidamente recepita dal Governo Regionale per dare un sollievo ed un sostegno concreto a parti di territorio da anni alle prese con gravi problemi. Una volta di più è la dimostrazione che la Lega è presente e vicina alle esigenze dei territori. Un ringraziamento particolare per la sensibilità dimostrata all’onorevole Marianna Caronia, portavoce autorevole di una problematica segnalata direttamente dai territori”.

Così in una nota l’europarlamentare della Lega Salvini Premier, Annalisa Tardino.