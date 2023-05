Pubblicità

Anche a Licata ci sarà un gazebo della Lega per raccogliere firme contro l’utero in affitto. Dalle 10 alle 12,30 lo stand sarà

collocato in Piazza Attilio Regolo dove verrà distribuito materiale informativo.

La campagna della Lega si svolge in contemporanea nei 500 gazebo di tutta Italia, per sostenere una battaglia storica della Lega, già avviata in Parlamento: «Quando si sfrutta una mamma e se ne vende il bambino per soldi non è più una questione di destra o sinistra, ma di etica, giustizia e umanità. Per questo, è nostro dovere fermare lo squallido business miliardario dell’utero in affitto» dice il leader della Lega Matteo Salvini.