Incendi e intimidazioni, presa di posizione del circolo Lega di Licata.

“Il circolo Lega Salvini Premier di Licata esprime tutta la propria solidarietà e vicinanza a quegli onesti operatori commerciali, che, nell’esercizio delle loro attività, sono stati vittima di episodi criminosi.

In questa situazione, nessuno può e deve essere lasciato solo, né dalla politica né, più in generale, dalla società civile.

Per tale ragione, nel ribadire il forte impegno politico della Lega per la sicurezza, si ha la certezza che i licatesi onesti e perbene, che rappresentano la stragrande maggioranza dei cittadini, sapranno reagire con forza e sdegno, riponendo incondizionata fiducia nello Stato e nelle Sue Istituzioni locali e provinciali.

La Lega infatti ritiene che, in questi momenti, è importante stringersi attorno alle forze di polizia, garantendo loro piena ed effetiva attività di collaborazione, nella certezza che esse reprimeranno questi atti delinquenziali ed assicureranno alla giustizia i loro biechi autori”.