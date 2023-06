Pubblicità

“Grazie ai deputati della Lega è stato approvato alla Camera un emendamento alla delega fiscale che aiuterà concretamente milioni di contribuenti, ad oggi in forte difficoltà al momento del versamento delle tasse, che potranno finalmente rateizzare le imposte, soprattutto il maxi acconto annuale di novembre. Una misura che non apporta modifiche al sistema di calcolo, non appesantendo quindi le casse dello Stato, ma che aiuta lavoratori autonomi e imprenditori, ad oggi obbligati a versare quanto dovuto in unica soluzione. Finalmente arriva al traguardo una battaglia della Lega, che si dimostra ancora una volta vicina ai problemi dei cittadini, con soluzioni a problemi reali, semplificando le norme, andando incontro alle esigenze di chi lavora e produce. Un’altra promessa mantenuta”.