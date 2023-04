Pubblicità

Elezioni amministrative, Lega in campo con il proprio simbolo a sostegno del candidato Angelo Balsamo. Grazie a Giuseppe Montana, il cui progetto civico confluirà nella nostra lista.

“Siamo fermamente convinti che la politica sia un’arte che attiene all’organizzazione della polis, della città, e che debba essere in quanto tale scevra da ideologie fine a sé stesse o, ancora peggio, battaglie di meri interessi”. Queste le dichiarazioni della sezione Lega Salvini Premier di Licata.

“Su queste coordinate – prosegue la nota – intendiamo orientare il nostro lavoro di Movimento giovane ma responsabile in Sicilia. Pertanto, annunciamo che saremo presenti in occasione delle prossime elezioni amministrative di Licata con il nostro simbolo Lega Salvini Premier, a sostegno, insieme agli altri alleati di centrodestra, della candidatura dell’Avv. Angelo Balsamo, che riteniamo persona capace di amministrare Licata.

Rimaniamo convinti – continuano gli esponenti del carroccio- della completezza e della raffinatezza della proposta civica del dott. Giuseppe Montana, il cui progetto confluirà nella nostra lista, rappresentando un notevole valore aggiunto in termini di idee e persone per la nostra proposta politica, che intende farsi reale portavoce degli interessi dei cittadini all’interno di questa competizione elettorale”.

“Ringrazio il dott. Giuseppe Montana, persona di spiccato valore umano e professionale per la sua scelta responsabile, che farà vincere il centrodestra, che offrirà ai cittadini licatesi una nuova amministrazione, competente ed efficace, in cui i nostri esponenti saranno protagonisti”, afferma Annalisa Tardino, eurodeputato e commissario Lega Sicilia per Salvini Premier.

“Sono certa – prosegue- che il dott. Montana saprà mettere a disposizione della città e del territorio il suo grande bagaglio di capacità e competenze, proseguendo il suo impegno per il bene pubblico, anche in altri ruoli regionali, a conferma delle sue riconosciute qualità”, conclude la Tardino.