Il mondo delle scommesse online non arresta la sua popolarità e il suo successo. Nonostante in molti siano convinti che i mesi estivi, soprattutto luglio, siano caratterizzati da un momento di calo delle giocate, in realtà non è proprio così.

Infatti, le belle e lunghe giornate tra giugno e agosto sono rese interessanti da tanti eventi. Il primo, tra i più seguiti, è il calciomercato, ma molto apprezzate sono le scommesse online sul Tour de France, le gare motoristiche e il torneo di Wimbledon.

Vediamo, quindi, come procedono le scommesse in questo periodo.



Cosa succede al mondo delle scommesse online durante l’estate? Scopriamolo insieme

I maggiori campionati di calcio di tutta Europa riaprono i battenti dalla metà di agosto in poi, ma il settore delle scommesse non sta sicuramente a guardare durante la pausa estiva.

Infatti, da ormai diversi anni, il bet del calcio online si è concentrato fortemente sulle operazioni di calciomercato, che infuocano gli animi dei tifosi. Sulle piattaforme web, infatti, è possibile puntare sulla possibilità che un determinato giocatore cambi maglia e in quale nuova squadra sarà tesserato.

Sicuramente, si tratta di una grande occasione per i veri appassionati di scommesse, che mentre si informano sui principali portali di calciomercato, possono divertirsi facendo pronostici sui trasferimenti.

Questa sessione, che ricordiamo non si è ancora conclusa, ma che al contrario può riservare ancora colpi entusiasmanti (come il possibile passaggio di Mbappé al Real Madrid), ha visto delle scommesse importanti già chiuse. Ad esempio, i colpi che hanno attirato maggiore interesse, da parte degli scommettitori, sono stati quelli di Tonali dal Milan al Newcastle, il difensore Kim dai campioni d’Italia del Napoli al Bayern di Monaco, fino ad arrivare alla sorpresa del campionato saudita, protagonista del calciomercato, con colpi come quello di Brozovic all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

C’è ancora tempo fino al 2 settembre per poter scommettere sui trasferimenti di calciomercato. La finestra, quindi, rimarrà ancora aperta e ci sarà spazio per nuovi tesseramenti nelle squadre italiane di Serie A. Per quelli degli svincolati, invece, il limite temporale previsto è il 31 dicembre 2023.



Scommesse sportive nei mesi estivi: gli eventi maggiormente giocati dagli appassionati

Abbiamo visto come uno dei protagonisti assoluti della stagione estiva delle scommesse online sia il calciomercato, che negli ultimi anni ha coinvolto sempre più appassionati.

Ma il settore non si limita soltanto a questo tipo di giocate, ma è ricco di altri eventi oltre a quelli calcistici.

Ricordando che è fondamentale giocare soltanto da siti legali e autorizzati, quelli italiani si stanno dedicando con sempre maggiore attenzione anche ad altri sport, con il Tour de France che è l’evento di ciclismo più atteso, così come quello di Wimbledon per il tennis.

Queste due manifestazioni vengono organizzate a luglio, mentre gli sport motoristici abbracciano un periodo di tempo molto più ampio, che coinvolge anche l’estate.

Protagonisti di questo ambito sono i mondiali di MotoGP e di Formula 1, che stanno monopolizzando le scommesse dei più importanti bookmakers mondiali, con le puntate che vedono favoriti, rispettivamente, gli attuali campioni Francesco Bagnaia e Max Verstappen.

Tra le scommesse che gli appassionati richiedono maggiormente ( e che puoi trovare su netbet.it ) ci sono sia le live che i pre-match di pallavolo, basket e atletica. Molto interesse, inoltre, sta riscuotendo il golf, con il “The Open Champioship” che attira l’attenzione degli scommettitori amanti di questa competizione.

Naturalmente, il mese di agosto è quello in cui sale l’attesa per l’inizio delle scommesse online sul campionato italiano di Seria A e di quelli di Premier, Liga, Ligue 1 e Bundesliga.

La massima serie italiana di calcio avrà inizio tra il 19 e il 21 agosto, con l’avvio della prima giornata. Tra i match più attesi per gli scommettitori ci sono quelli che riguardano le “grandi” squadre, le favorite alla vittoria finale, ovvero: Bologna-Milan, Inter-Monza, Frosinone-Napoli Udinese-Juventus, Lecce-Lazio e Roma-Salernitana.