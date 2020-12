Le Sante Messe di Natale in diretta streaming e social.

Sarà possibile seguire le funzioni religiose sui canali social di Licata Channel e sul sito web del Comune di Licata.

Con il Natale alle porte, e dentro la Novena che ci prepara ad accogliere il Bambino Gesù, sentiamo crescere l’attesa di una gioia riscoperta, che vorremmo gustare insieme a chi ci è più caro, specialmente in giorni di incertezza e per molti ancora di sofferenza come questi. L’ultima Domenica di Avvento (che nel rito ambrosiano prende il nome di Domenica dell’Incarnazione) vede le parrocchie impegnatissime ad assicurare le Messe festive nelle condizioni di sicurezza per i fedeli e per quanti si affacciano in chiesa proprio in questo periodo. Il desiderio di accogliere tutti fa moltiplicare gli sforzi per trovare soluzioni e orari che garantiscano serenità e rispetto delle regole di salute pubblica. E’ un Natale di prova, di pazienza e sacrificio: ma la Messa ci aiuta proprio a ritrovare il senso di questo tempo, insieme alla consapevolezza che spetta ai credenti la responsabilità di offrire con la testimonianza personale e comunitaria la luce che tutti vanno cercando.

Su iniziativa dell’Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo del Comune di Licata Decimo Agnello, sarà possibile seguire le funzioni religiose comodamente a casa davanti la propria Smart Tv o su pc, smartphone e tablet.

Giovedì 24 dicembre – Chiesa del Carmine alle ore 19.00

Venerdì 1 Gennaio – Chiesa di S. Angelo alle ore 18.30

Mercoledì 6 Gennaio – Chiesa di Santa Barbara orario da confermare

Le funzioni saranno trasmesse in diretta sul sito www.comune.licata.ag.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Licata Channel.

Si consiglia di iscriversi ai canali per essere avvisati con una notifica quando l’evento sarà online.