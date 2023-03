Pubblicità

Licata 4you web channel proporrà la diretta streaming della Settimana Santa le cui processioni tornano a distanza di 3 anni dall’ultima edizione. Il primo appuntamento e’ quello dell’Addolorata. “Saremo in diretta a partire dal Giovedì dell’Addolorata con la Scinnuta della Madonna a Sant’Agostino. Il giorno successivo seguiremo la processione di Maria Addolorata fino al rientro in Chiesa Madre”.

Poi spazio al Cristo alla Colonna della Confraternita della Carità (mercoledì e giovedì santo) e al Venerdì Santo di San Girolamo con il programma che verrà reso noto ai telespettatori in seguito. Sia per l’Addolorata che per il Venerdì Santo è previsto uno studio a commento delle processioni che saranno seguite live dalla troupe esterna e dagli inviati di Licata 4you web channel con interviste, immagini suggestive e contributi esclusivi per non farvi perdere nessuna delle fasi più belle della celebrazione.