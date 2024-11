Il Sindaco Angelo Balsamo ha rilasciato un’intervista al nostro canale per spiegare le modifiche alla viabilità urbana previste in concomitanza con l’avvio dei lavori di sostituzione ed integrazione delle condotte in centro e per la realizzazione di vasche di laminazione.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ, BALSAMO: “IMPORTANTE LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI”

Al via i lavori per la realizzazione della vasca di laminazione: il Sindaco Balsamo chiede collaborazione ai cittadini per le modifiche alla viabilità. Il Comune avrà anche a disposizione quattro carri attrezzi e il sistema di Street Control per gestire il tutto e sanzionare chi non rispetterà le indicazioni stradali.