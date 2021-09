Pubblicità

Per lavori sulla rete idrica chiudono al traffico il 7, l’otto e il 9 settembre Piazza Gondar e viale 24 Maggio. A richiedere l’interdizione al transito è stata Aica, il nuovo soggetto gestore del servizio idrico in Provincia. Il 7 e l’otto settembre stop al traffico in viale 24 Maggio, il 9 in Piazza Gondar. Viabilità deviata pertanto su percorsi alternativi nei tre giorni in questione.