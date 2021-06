Pubblicità

La Capitaneria di Porto fa sapere che “vista la necessità di effettuare dei lavori subacquei inerenti la sistemazione delle catenarie e degli ormeggi delle Unità Navali Militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 del giorno 01 luglio” e che “tale fatto costituisce potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità”, nello specchio acqueo prospiciente la banchina delle Unità Navali Militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Licata è interdetto il transito, l’ormeggio e qualsivoglia attività marittima, per un raggio non inferiore a 30 (trenta) metri, dal punto avente le seguenti coordinate geografiche: Lat. 37° 05, 7960’N – LONG. 013° 56, 3280’ E (WGS 84).

Si avvisa inoltre, che i contravventori a quanto sopra segnalato, saranno ritenuti responsabili per i danni che ne possano

derivare a loro stessi ed a terzi in conseguenza del proprio comportamento, e puniti ai sensi dell’art. 1174 del Codice

della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato”.